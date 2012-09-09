Президент РФ Путин наградил 500 волонтёров за работу на АТЭС поездкой в Японию

Порядка полутысячи волонтёров саммита АТЭС будут поощрены морским путешествием в Японию. В рамках экскурсии запланирован переезд в Токио, а оттуда самолетом перелет во Владивосток и в Москву, сообщил в воскресенье президент РФ.

"Я специально просил, чтобы часть волонтеров, которые работали на саммите, собрались здесь. Только часть, потому что всего 2,5 тысячи человек... Все наши гости отметили высокое качество вашей работы. Вы создали благоприятную деловую атмосферу и очень помогли мне, всем моим коллегам в проведении этого крупнейшего международного мероприятия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам АТЭС, передала пресс-служба Кремля.

Выразив благодарность волонтерам, российский лидер сообщил, что возникла идея поощрить около 500 волонтеров.

"Хотелось бы всех, но всех просто не получится из технических соображений. Но несколько сотен человек, мы просили до 500, - мы предложим вам совершить морскую прогулку до Иокогамы. Эта поездка, по-моему, длится пару суток", - добавил Путин. По его словам, проблема, конечно, заключается в том, что всем нужно быстро сделать японские визы.

"Я... об этом говорил вчера с премьер-министром Японии. Он сказал, что мы все сделаем, но спросил, когда они приедут. Я говорю - послезавтра. Он оторопел", - с улыбкой сказал Путин.

При этом российский лидер на переговорах с японцем отметил, что это возможно сделать.

"Они активно работают, штампуют эти визы. Мы бы хотели, чтобы человек 500 поехали до Иокогамы", - уточнил Путин.