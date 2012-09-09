Путин: Европа хочет сохранить политическое влияние, и чтобы мы за это заплатили

Путин "сожалеет" о том, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении газового концерна "Газпром", но надеется, что стороны придут к компромиссу,заявил президент РФ на пресс-конференции по завершении саммита АТЭС во Владивостоке.

"То, что делается в отношении "Газпрома", не новость. Знаете, ещё в прошлом году были проведены обыски в некоторых зарубежных помещениях "Газпрома", в некоторых офисах. Это второй шаг в этом направлении. Мы сожалеем о том, что происходит. Чем это вызвано, на мой взгляд? Вызвано это несколькими обстоятельствами и, прежде всего, тяжёлой экономической ситуацией в Еврозоне", - сообщил президент РФ, передала пресс-служба Кремля.

При этом он выразил надежду, что сторонам удастся найти выход из ситуации "без потерь".

"Объединенная Европа хочет сохранить политическое влияние, и чтобы мы за это еще и немножко заплатили", - поделился Путин своим видением ситуации.

"АН" писали, что накануне компания "Газпром" откомментировала начало расследования нарушений ею антимонопольного законодательства ЕС.

Напомим, Еврокомиссия подозревает "Газпром" в создании препятствий для конкуренции на рынке газа Центральной и Восточной Европы, а также в установлении несправедливых цен для своих клиентов - в увязке их с ценами на нефть.