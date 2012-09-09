Владимир Путин посоветовал блогерам самим полетать со стерхами

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС предложил блогерам, которые активно обсуждают его полет со стерхами, самим попробовать сделать это.



"Что говорить, взяли бы и сами полетели", — сказал он.

Один из журналистов рассказал, что оппозиция сравнивает полет президента с журавлями-стерхами и политические реалии.

"Действительно, не все журавли полетели. Не полетели только слабые журавли. И то с первой попытки. Со второй все полетели", - ответил Путин.

"Правда, должен сказать по-честному: в том, что не все журавли полетели сразу, в этом вина лидера, пилота, потому что он слишком быстро набирал скорость и высоту и они просто не успевали, и это не вся правда, не вся ситуация", - сказал Путин.

Он пояснил, что в определенные моменты, в частности при плохой погоде и сильном боковом ветре, пилот вынужден набирать скорость быстро, иначе "система может перевернуться".

"Есть, конечно, птички, которые в стае вообще не летают, они предпочитают вить гнезда где-то отдельно, но что делать, это уже другая проблема, даже если они не члены стаи, они все равно члены нашей популяции и к ним нужно относиться бережно по возможности", - заключил президент, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин 5 сентября участвовал в эксперименте по спасению белых журавлей стерхов. В Окском заповеднике опровергли информацию о том, что после полета за дельтапланом под управлением Владимира Путина погиб журавль.

Ранее "АН" писали, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков удивлен реакцией интернет-сообщества на участие главы государства в эксперименте по спасению журавлей.