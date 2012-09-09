Сегодня - Международный День красоты

С 1995 года 9 сентября в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. В конце двадцатого века праздник красоты стал просто необходим.

Минувший век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day).

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO - Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie) - главная международная Ассоциация терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты, рассказал портал "Праздники сегодня". Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-90. Жюри выделяют особ, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида.