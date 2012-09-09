Задержанные вчера во время проведения так называемого "балаклавинга" - прогулки в балаклавах по центру города, заявили, что в отделе полиции их избили. Об этом они написали в своих Твиттерах.

Одного из участников "балаклавинга" Вадима Дергачева, а также журналиста портала грани.ру Андрея Новичкова, по их словам, избил заместитель начальника ОВД "Тверское" подполковник Сергей Никитин.

В. Дергачев он вступился за одну из активисток, которую толкнул подполковник.

"После моих слов подполковник Никитин ударил меня несколько раз в живот и снова предложил подраться. Рядом стояли сотрудники с автоматами", - написал В. Дергачев.



Журналист А. Новичков написал, что С. Никитин его не только бил, но "еще душил и по глазам бил пальцами".

Активисты намерены подавать заявление и намерены добиться возбуждения уголовного дела, сообщает РБК.



Восьмерых участников акции "Балаклавинг", проходящей в поддержку политзаключенных, задержали в субботу у входа в Александровский сад в центре Москвы.



