Стало известно, кто пилотировал Су-24, пролетевший в 50-метрах от трассы (ВИДЕО)

Стало известно, кто находился за штурвалом штурмового военного бомбардировщика Су-24, пролетевшего на предельно низкой высоте над автомобильной трассой Ростов-на-Дону – Волгоград.

Информация об этом полете появилась в Интернете: видеоролик, снятый на камеру видеорегистратора машины, следовавшей по автотрассе. За штурвалом самолета, который взлетел с военной авиабазы Морозовска, находился подполковник Алексей Мижурко. Этот опытный пилот принимал участие в нескольких контртеррористических операциях и в войне 2008 года с Грузией. Он был награжден Орденом Мужества.

С Мижуркот вместе в кабине летел капитан Андрей Юсим, пишет "Комсомольская правда". По информации издания, командование 4-й Воздушной армии, штаб которой находится в Ростове-на-Дону, нарушений в полете подполковника над трассой не увидело: Су-24 снабжен датчиками радиовысотометра и расстояние до земли не было меньше пятидесяти метров, что допустимо. Сам пилот комментировать свой полет отказался.

"АН" сообщали, что военная прокуратура Южного военного округа начала проверку по факту полета военного самолета Су-24 на предельно низкой высоте над автотрассой Ростов-на-Дону – Волгоград.