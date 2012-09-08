Восьмерых участников акции "Балаклавинг", проходящей в поддержку политзаключенных, задержали в субботу у входа в Александровский сад в центре Москвы.

Молодые люди, некоторые из которых были облачены в балаклавы, подошли к Александровскому саду от станции метро "Арбатская". При приближении к саду они начали скандировать лозунг "Свободу политзаключенным!". Полицейские преградили дорогу и попросили участников акции снять маски. Защитники политзаключенных просьбу выполнили, но попытались пройти дальше. Их задержали и поместили в автозак, не ответив на вопрос по какому поводу проводится задержание участников акции.

Приводится список задержанных: Вадим Дергачев, Максим Санников, Алексей Шереметьев, Евгения Яковлева, Сандра Кытина, Ольга Фалеева, Максим Винярский и Андрей Новичков - корреспондент интернет-издания "Грани.ру". По словам одного из задержанных, их доставили в ОВД "Тверское", сообщает Лента.ру.

Участники акции требовали освобождения российских политзаключенных, к которым они относят в том числе трех участниц группы Pussy Riot, которые получили по два года колонии каждая за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя.

Ожидается, что требование освобождения политзаключенных станет одним из основных на "Марше миллионов", назначенном на 15 сентября.