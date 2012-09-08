В Минске открыт памятник хоккеисту "Локомотива" Руслану Салею (ВИДЕО)
8 сентября 2012, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Минске открыли памятник бывшему капитану национальной сборной по хоккею Руслану Салею. Салей погиб год назад авиакатастрофе вместе с игроками ярославского ХК "Локомотив".
Мемориал выполнен в виде черной мраморной плиты, установленной на белом постаменте. На фоне плиты — бронзовая фигура одетого в форму сборной Белоруссии Руслана Салея с клюшкой в руках.
К монументу в субботу принесли множество букетов цветов, передает ИТАР-ТАСС. Почтив память погибшего, хоккеисты минского клуба "Юность" отправились на матч памяти со сборной спортсменов, которые в разное время играли вместе с Русланом Салеем.
А в пятницу мемориал в память о погибших хоккеистах открыли в Ярославле. Памяти "Локомотива" посвятили свой товарищеский матч сборные ветеранов хоккея Канады и СССР периода 1987 года.
"Память о ребятах из этой команды навсегда останется в наших сердцах", — сказал перед встречей Владислав Третьяк.
За Канаду выступили такие звезды, как Уэйн Гретцки, Алекс Эспозито, Марк Мессье. В российскую сборную вошли: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Макаров. Игра прошла азартно. Победила сборная Канады — 4:5.