Александр Брод, объявивший голодовку из-за состава СПЧ, попал в больницу

Правозащитнику Александру Броду, голодающему с понедельника в знак несогласия с отбором кандидатов в президентский совет по правам человека, стало плохо.

Глава Московского бюро по правам человека Александр Брод был в субботу госпитализирован. Вызывали "скорую", и медики настояли на больнице. Брод, состояние которого с начала голодовки ухудшилось, заявил, что примет решение, продолжать ли голодовку, после консультации с врачами.

Александр Брод объявил голодовку 2 сентября, после того, как его имени не оказалось в списке кандидатов в СПЧ, допущенных к интернет-обсуждению, по итогам которого будет сформирован шорт-лист кандидатов в Совет.

По мнению правозащитника, процедура отбора кандидатов в президентский совет прошла нечестно. Глава СПЧ Михаил Федотов заверил, что отбор кандидатов проходил в соответствии с обговоренным механизмом. Напомним, рабочая группа отобрала из 190 анкет-заявок 86, которые претендуют на 13 вакантных мест в совете.

В Совете должно быть 40 человек.