Саммит АТЭС: лидеры сфотографируются без переодевания

Во Владивостоке лидеры стран-участниц российского саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по завершению пленарного заседания в субботу будут фотографироваться без национальных костюмов.

Традиция делать прощальный снимок в национальных костюмах страны или территории-хозяйки форума началась в 1993 году в США, когда участники саммита надели кожаные куртки, напоминае Би-Би-Си. Такие переодевания были призваны сделать характер встреч более неформальным.

Однако эта традиция была прервана в 2010 году в Иокогаме и пока ее решили не возобновлять на фоне мировых экономических потрясений.