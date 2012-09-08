Саммит АТЭС: лидеры сфотографируются без переодевания
8 сентября 2012, 18:00 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
Во Владивостоке лидеры стран-участниц российского саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по завершению пленарного заседания в субботу будут фотографироваться без национальных костюмов.
Традиция делать прощальный снимок в национальных костюмах страны или территории-хозяйки форума началась в 1993 году в США, когда участники саммита надели кожаные куртки, напоминае Би-Би-Си. Такие переодевания были призваны сделать характер встреч более неформальным.
Однако эта традиция была прервана в 2010 году в Иокогаме и пока ее решили не возобновлять на фоне мировых экономических потрясений.