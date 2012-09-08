Рома Жуков намерен отсудить 20 млн. за смерть дочери на детской площадке

Певец Рома Жуков, исполнитель хита 80-х "Я люблю вас, девочки", намерен наказать виновных в гибели своей 5-летней дочки Елизаветы-Виктории. Артист намерен отсудить 20 миллионов рублей у тех, по чьей вине два месяца назад погибла его малышка на детской площадке. Напомним, девочку убили качели.

В четверг, 6 сентября, в Нагатинском суде Москвы состоялось первое открытое заседание по делу о гибели дочери певца

В июле адвокат семьи Жуковых подал исковое заявление на префектуру Южного административного округа г. Москвы и службу по благоустройству района Москворечье-Сабурово.

Адвокат Романа Жукова Александр Безрученко выдвинул обвинения на основании того, что ответчиками в результате преступной халатности были проигнорированы нормативные акты по использованию и эксплуатации детского игрового оборудования по определенным пунктам.

Представитель певца отметил, что они намерены добиться не только материального наказания, но и потребовать наказания в виде уголовной ответственности тех, по чьей вине произошла беда, сообщает Life News.

Сумма, которую Жуков обозначил в суде, лишь предварительная. В ходе заседания появился еще один ответчик - ООО "Вега групп", который должен будет понести наказание за гибель ребенка, а также в качестве третьих лиц будет привлечен муниципалитет ЮАО.

По словам актера, у них на руках есть доказательства заведомого подлога, ответчики пытались предъявить несоответсвующие документы о безопасности качели, из-за которой погибла малышка.

Следующее заседание по делу о смерти Елизаветы-Виктории состоится 21 сентября в Нагатинском суде.

Пятилетняя дочка звезды 80-х скончалась 19 июня от травм, полученных на детской площадке. Ребенок получил удар качелями по голове.

Трагедия произошла вечером, когда Лиза гуляла во дворе с 13-летним дядей Кириллом и старшей сестрой Полиной.

Девочка была доставлена в столичную больницу № 12 с открытым переломом черепа.

Медики боролись за жизнь девочки, но спасти жизнь малышки не удалось.