Президент РФ выразил свои соболезнования премьеру Австралии

Президент РФ в телефонном разговоре выразил глубокие соболезнования премьер-министру Австралии в связи с кончиной её отца. Владимир Путин пригласил Джулию Гиллард посетить Россию с визитом в удобное для неё время.

Глава Российского государства выразил надежду, что в будущем ещё неоднократно представится возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений.

"АН" писали, что премьер Австралии прервала своё участие саммите АТС в связи со смертью отца.