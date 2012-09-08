Следственный комитет проводит проверку по факту гибели известного актера

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели в Москве в субботу, 8 сентября, народного артиста России Александра Белявского.

На сайте СКР сообщается: 8 сентября примерно в 13 часов в следственные органы поступило сообщение об обнаружении под окнами дома, расположенного на Большом Тишинском переулке города Москвы, тела актера Александра Белявского. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка.

Предварительно установлено, что Белявский выпал из окна, расположенного на лестничной площадке между 5 и 6 этажом подъезда своего дома в Большом Тишинском переулке. От полученных телесных повреждений актер скончался на месте. Квартира Белявского находится на третьем этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, Белявскому стало плохо с сердцем, он подошел к окну на лестничной клетке пятого этажа, которое было открыто, и выпал.

Александр Борисович Белявский родился в 1932 году в Москве.

Для зрителя самой запомнившейся стала роль Фокса, исполненная Белявским в телесериале режиссера Сергея Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). Всего в кино, в том числе зарубежном (актер снимался в Польше, ГДР, Северной Корее, Финляндии, Франции, Чехословакии, США), Александр Белявский сыграл более 100 ролей.