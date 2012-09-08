Хлопонин вмешался в спор Кадырова и Евкурова о границе

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин вмешался в дискуссию Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова и призвал первых лиц Чечни и Ингушетии не выносить на публичное обсуждение вопрос о границе между республиками.

В пятницу на встрече с региональными общественными деятелями в Пятигорске Хлопонин заявил: "Я сейчас прошу: брейк, стоп. С публичного пространства выйти, прекратить друг друга оскорблять, оставьте эту тему раз и навсегда".

Напомним, заочный спор между главами двух кавказских республик обострился в конце августа. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил Ингушетию в захвате чеченских земель и призвал к демаркации границы.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поддержал инициативу коллеги, но предупредил, что любые попытки пересмотреть устоявшиеся границы приведут к конфликту.

Отметим, Александр Хлопонин стал первым представителем федеральной власти, кто публично вмешался в спор глав республик. По его словам, от заочной полемики пора переходить к конструктивным переговорам.

"Сперва две рабочие группы сядьте, спокойно поговорите, все обсудите. Подумайте, какие документы вы собираетесь за основу брать. Хватит на эту тему ругаться", - посоветовал он.

"АН" сообщали, что в начале августа Кадыров обвинил Евкурова в неспособности самостоятельно справиться с боевиками на своей территории.

Поводом к конфликту стал инцидент в ингушском приграничном селении Галашки 29 июля. По сообщению властей Ингушетии, в одном из домов села произошел взрыв, при котором погибли два боевика и один был ранен.

Пресс-служба главы Чечни тогда заявила, что это был не случайный взрыв, а спецоперация чеченских силовиков, в ходе которой были убиты трое организаторов нападения на чеченское село Центорой в 2010 году. Евкуров не стал оправдываться, а только заявил, что прощает резкие высказывания Кадырова.