В столице Эстонии открыли памятник патриарху Алексию II

В Таллине установлен памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Он возведен у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница", строительство которого в 2003 году заложил покойный патриарх.

Памятник создан по заказу властей эстонской столицы в знак признания заслуг земляка, передаёт Би-Би-Си.

Алексий II родился в Эстонии и с 1961 по 1986 годы управлял Таллинской епархией. В 1990 году он был избран предстоятелем РПЦ.