Грузинская полиция сообщила о задержании раненого боевика из России

На территории Грузии в ушел Лапота в субботу задержан участник вооруженной диверсионной группы, гражданина России Ахмета Чатаева. По данным МВД Грузии, боевик был ранен и ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По версии МВД Грузии, Чатаев входил в состав незаконного формирования, против которого в конце августа была проведена спецоперация близ дагестанского участка грузино-российской границы, передаёт Би-Би-Си.

Спецоперация в субботу продолжается. Поступают сведения, что несколько раненых боевиков могут скрываться в ущелье.