В Москве на ступенях храма Христа Спасителя устроили протестную акцию

В Москве сегодня у храма Христа Спасителя прошел протестный флешмоб. 17 активистов в белых майках с буквами на ступенях ХХС составили лозунг "Долой самодержавие!". Задержать никого не успели, акция длилась около минуты.

Затем активисты переместились к памятнику Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре и вновь выстроились в «лозунговый» ряд.

Ни об организаторах, ни о целях флэш-моба пока ничего не известно.



