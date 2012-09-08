В Москве на ступенях храма Христа Спасителя устроили протестную акцию
8 сентября 2012, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня у храма Христа Спасителя прошел протестный флешмоб. 17 активистов в белых майках с буквами на ступенях ХХС составили лозунг "Долой самодержавие!". Задержать никого не успели, акция длилась около минуты.
Затем активисты переместились к памятнику Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре и вновь выстроились в «лозунговый» ряд.
Ни об организаторах, ни о целях флэш-моба пока ничего не известно.