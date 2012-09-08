В Петербурге завершилась работа 23-й сессии комитета по рыбному хозяйству

Российская делегация во главе с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Александром Фоминым приняла участие в 23-й сессии российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству, сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с борьбой против незаконного промысла водных биоресурсов. Кроме того, были рассмотрены вопросы научного сотрудничества двух стран в области рыболовства, а также согласованы планы совместных исследований, направленных на урегулирование вопросов рыболовства в районе линии разграничения морских пространств России и США.