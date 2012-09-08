Законопроект о рыбалке планируется внести в Госдуму до 20 сентября

Законопроект о любительском рыболовстве должен быть внесен в Госдуму до 20 сентября, заявил глава Росрыболовства Андрей Крайний. Но при этом, по его словам, сохраняются разногласия с Минэкономразвития по проекту закона.

"Минэк против того, чтобы мы регулировали жестко продажу сетей, о чем говорят все участники общественных обсуждений", сказал глава Росрыболовства в кулуарах саммита АТЭС, сообщает kommersant.ru. По его словам, Минэкономразвития выступает против организации рыболовных участков на тех реках, где есть ценные и особо ценные породы рыб. Господин Крайний считает, что злоупотреблений быть не должно, поскольку в проекте закона будет исчерпывающий список ценных и особо ценных пород.



