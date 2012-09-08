В Петербурге открываются сельскохозяйственные ярмарки
8 сентября 2012, 12:50 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Жителям Северной столицы и гостям города ярмарок будет представлен большой ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам товаропроизводителей Петербурга, Ленинградской области и других регионов. Первым принимает праздник урожая Кронштадт.
Ярмарка распахнет свои ворота на улице Карла Маркса, в субботу, 8 сентября.
Через неделю эстафету примет Пушкинский район. Время проведения мероприятий с 10.00 до 18.00, вход свободный.