В Строгино в воскресенье пройдет вечеринка православной молодежи

На «Суперпляже в Строгино» в воскресенье для православной молодежи устроят дискотеку. Она будет отличаться от светских дискотек, связанных «с алкоголем, наркотиками, а главное - с вредом, который наносится душе человека».

Как говорят организаторы, еще одна цель мероприятия — дать возможность «молодым людям с чистой душой» найти друг друга. Как сказал Константин Беремеш, координатор проекта, «в современном мегаполисе человеку с чистой душой, воспитанному в добропорядочной семье, нелегко найти хороших друзей. Еще сложнее отыскать близкого по духу и мировоззрениям любимого человека, с которым захочется пройти через всю жизнь. Одна из целей данного мероприятия — помочь таким молодым людям найти друг друга».



На сцене выступят православный ансамбль «Ижица», рок-группа «Новые дни», участники фестиваля «Даждь». Также будут конкурсы, игры, беседа со священниками и приглашенными известными людьми, сообщает НТВ.



Организаторы планируют сделать подобные вечера постоянными.



