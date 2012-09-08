Россия к 2030 году построит 38 атомных блоков. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Росатома" Николай Спасский, выступая на "Московской конференции по нераспространению - 2012".

"На сегодня на 10 АЭС у нас 33 ядерных атомных блока, - сказал Спасский. - Общая мощность составляет 24,2 ГВт. Вступили в последнее время в эксплуатацию еще два блока". "До 2030 года мы планируем запустить еще 38 атомных блока, в результате общая мощность российской ядерной энергетики достигнет 51 ГВт. Это приличная цифра", - заметил замглавы госкорпорации, сообщает ИТАР-ТАСС.



Он также подчеркнул, что Россия является лидером по строительству АЭС за рубежом, при этом планируется строительство 21 блока за границей. "Экспортный контроль у нас самый строгий, мы неукоснительно следуем этой практике, - обратил внимание Спасский. - Мы берем на себя ответственность за сдачу в эксплуатацию объектов, а не просто сдаем проект под ключ". Россия, - продолжил замглавы "Росатома", - гарантирует и поставки топлива на АЭС". "Всегда предлагаем и настаиваем на подготовке специалистов, - заявил он. - Это императив".



