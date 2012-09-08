На Бородинское поле привезли Смоленскую икону Божией Матери (ФОТО)

На Бородинском поле, на батарее Раевского, сегодня совершит богослужения патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В честь 200-летия сражения в Бородино привезли Смоленскую икону Божией Матери.



Перед этим образом в 1812 году молились русские солдаты.



«АН» ранее писали: ровно 200 лет исполняется со дня главного сражения войны 1812-го года — Бородинской битвы. Официально эту дату уже отметили: в прошлое воскресенье на Бородинском поле прошла реконструкция битвы.





























Фотогаллерея "АН", Артем Геодакян