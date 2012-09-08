Cаммит АТЭС: Владимир Путин открыл первое рабочее заседание

Первое рабочее заседание саммита АТЭС началось во Владивостоке. Прибывших на входе в один из корпусов Дальневосточного федерального университета на правах хозяина встречал президент РФ Владимир Путин.

После приветствия президент предложил гостям пройти в фойе. Когда все лидеры собрались, их пригласили занять места в зале заседаний.

Субботнее заседание — первое из двух запланированных. Повестка встреч заключается в детальном обсуждении приоритетов российского председательства в АТЭС в 2012 году. Это торгово-инвестиционная либерализация и региональная экономическая интеграция, укрепление продовольственной безопасности, формирование надежных транспортно-логистических систем и взаимодействие в целях инновационного роста. Далее президенты и главы правительств проведут встречу с членами Делового консультативного совета АТЭС — основного диалогового механизма между государством и бизнесом в рамках форума.



