РПЦ вступилась за общину пятидесятников, чью церковь разрушили

Протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества, обратился с просьбой к московским властям взять под контроль ситуацию вокруг снесенной церкви пятидесятников.



«Не давая оценки юридическим аспектам данной ситуации, одновременно просил бы Вас взять ее под контроль, памятуя о том, что чувства верующих по отношению к зданию, в котором они совершают молитву, достойны уважения и всегда нуждаются в особом внимании», - говорится в письме отца Всеволода, адресованном заместителю мэра Москвы Александру Горбенко, сообщает mir24.tv.

Церковь пятидесятников в Новокосино была снесена 6 сентября. Руководители общины рассказали, что ночью в церковь ворвались люди, представившиеся судебными приставами и народными дружинниками. Они разграбили здание и затем разрушили его.

Пятидесятничество, также известное как евангельское христианство, является одним из позднепротестантских течений. Пятидесятники составляют самую крупную протестантскую общину в России: эксперты оценивают ее численность в 400 тысяч человек.



