В Москве в субботу будет ограничено движение транспорта

В центре столицы сегодня проводится молодежный праздник "Парад московского студенчества", в связи с этим будет перекрыто движение по ряду улиц, сообщили в городской Госавтоинспекции.



С 09:00 мск до 18:00 будет перекрыто движение транспорта по Болотной площади и Болотной улице, а также выезд с Софийской набережной на улицу Серафимовича.



С 14:30 мск и до окончания мероприятия /ориентировочно 18:30/ будет перекрыто движение автотранспорта по маршруту следования участников парада, который пройдет от Большого Каменного моста по улице Серафимовича, Малому Каменному мосту, улицам Большая Полянка, Большая Якиманка, Крымский Вал, Калужской площади.



Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с убедительной просьбой заранее выбирать маршруты объезда.

"Парад московского студенчества" – своеобразный старт первокурсников в студенческую жизнь, наглядная демонстрация сплоченности московского студенчества. Первокурсники примут Клятву московского студента, будет исполнен Гимн московского студенчества, праздничное шествие пройдет по центральным улицам столицы и завершится огромным концертом с участием звезд всех музыкальных направлений.



Ежегодно в торжественном посвящении в московские студенты принимают участие более 40 тысяч первокурсников практически всех вузов Москвы, а во всех мероприятиях Парада – более 100 тысяч студентов.



