В Москве сегодня вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова

В Москве пройдут акции памяти жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. Теракт произошел 13 лет назад. По официальным данным, погибли сто человек, ранены были около семисот.



В девять вечера у памятной стелы на месте разрушенных домов зазвучит музыка. В 23 часа собравшиеся зажгут свечи, а в 23.58 – это время взрыва – будет объявлена минута молчания. До часа ночи в храме, который построили недалеко от места теракта, будет идти поминальное богослужение по погибшим.

Власти обвинили в организации теракта боевиков, действовавших на Северном Кавказе. Двое обвиняемых в преступлении были арестованы и приговорены к пожизненному заключению, один до сих пор находится в розыске, еще трое погибли.



