В Казани около 50 заключенных объявили голодовку

Около 50 осужденных исправительной колонии в Казани проводят голодовку. Об этом местным СМИ рассказали их родственники, сообщив также о частых обысках и избиении арестантов.

Представитель республиканского УФСИН Инга Мазуренко подтвердила, что от пищи отказались около 50 осужденных. Она отметила, что это «злостные нарушители режима колонии». В частности, накануне при обыске у них были обнаружены тщательно спрятанные запрещенные предметы: сотовые телефоны, SIM-карты. Когда началась голодовка, сотрудница службы исполнения наказаний сказать затруднилась. Мазуренко также опровергла информацию об избиении осужденных.



