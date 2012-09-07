Суд дал добро на арест главы департамента Минсельхоза
7 сентября 2012, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу Пресненский суд Москвы санкционировал до 7 ноября арест главы департамента земельной политики Минсельхоза РФ Сергея Бондаренко, подозреваемого по делу о мошенничестве на 45 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.
Главным следственным управлением СК по Москве в отношении Бондаренко и его сообщника предпринимателя Джамида Абдулгалимова возбудено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Сегодня же МВД РФ сообщило, что Бондаренко задержан по подозрению в мошенничестве, связанном с вымогательством 45 миллионов рублей.
Минсельхоз подтвердил факт задержания своего сотрудника и уже объявил, что еще до задержания Бондаренко решил его уволить. В связи с чем - не уточнялось.