В Москве обнаружен город с мигрантами

Источник в правоохранительных органах Москвы в пятницу сообщил, что в промышленной зоне на северо-западе столицы обнаружен "город бытовок", в котором уже на протяжении года проживают порядка двух тысяч гастарбайтеров.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал: "Городок расположен на территории одного из совхозов недалеко от Третьей Хорошёвской улицы. В нем проживают около 2 тысяч мигрантов".

По его словам, департамент земельных ресурсов Москвы в 2009 году оформил с этим совхозом данный участок для выращивания сельхозпродукции сроком на 50 лет. А в 2011 году, совхоз заключил соглашение с одной турецкой компанией об укреплении фундамента теплиц, расположенных на территории совхоза.

"После этого туда стали свозить сотни приезжих рабочих из стран СНГ, которых начали заселять в бытовки. Причем зачастую для того, чтобы поставить бытовки, сносили те самые теплицы, фундамент которых, формально, эти люди и должны были укреплять", – рассказал РИА Новости представитель силовых структур.

Конечно, никаких работ по укреплению фундаментов там не велось, никакой сельхозпродукции - овощей, фруктов - в совхозе сейчас не производят. Он пояснил, что "эта территория, фактически, превратилась в крупный распределительный пункт на московском трудовом рынке. Утром туда приезжают автобусы, забирают гастарбайтеров на стройки по всему городу, а вечером, после окончания работ, отвозят их обратно".

А у местных жителей соседство с городом мигрантов вызывает обеспокоенность и недовольство.