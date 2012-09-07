Во Владимирской области найдена легендарная древняя реликвия - ФОТО

В деревне Никиткино Киржачского района Владимирской области найдена легендарная древняя реликвия – Памятный камень огромных размеров с высеченным на нем крестом, утерянный ещё в начале 70-х годов XX века, сообщили "Аргументам недели" местные краеведы, организовавшие поиски камня.

Историческая справка Почти полвека по Владимирской области ходила легенда о том, что на въезде в одну из деревень Киржачского района раньше лежал камень огромных размеров, затем бесследно исчезнувший. На нём, по свидетельству стариков, был высечен большой православный крест. Как рассказывали старожилы, в старину Памятный камень служил местом сбора верующих, на Пасху на нём святили куличи. Когда в деревне кто-то умирал, на этот камень ставили гроб и с усопшим прощались все те, кто не мог идти далеко на кладбище. Исчез Памятный камень в начале 80-х. В эти годы в деревнях активно строили новые дороги и, поговаривали, что реликвию закопали под дорожную насыпь. Была и другая версия. Некоторые рассказывали, что камень утащил заезжий московский дачник, распилил его и приспособил для собственной бани.

Время собирать камни

С тех пор камень с высеченным крестом безуспешно пытались найти многие местные жители. Удалось это лишь Евгению Фёдорову - киржачскому предпринимателю и любителю краеведения.

Рассказы старожилов привели искателя исторических артефактов к дому Юрия Семёновича Шутемова, который, по его собственным словам, "приехал вторым" в Никиткино в начале 70-х годов.

Оказалось, что при строительстве новой дороги камень лежал прямо на пути дорожников, и они собирались его закопать. Юрий Семенович достал тогда две бутылки водки и попросил тракториста перетащить камень к себе на участок при этом сам не зная, зачем.

Дело было сделано. Дачник поначалу хотел расколоть камень, но тот не поддавался. Тогда Юрий Семёнович обнаружил на нём полустёртый высеченный крест и жутко испугался... С тех пор камень остался лежать во дворе его дома, а Юрий Семёнович не подходил к камню вообще.

12 сентября у деревни Никиткино в 12:00 состоится открытие «новой старой» церковной реликвии. Жители деревень договорились между собой, что каждый принесет по небольшому камню и положит в основание Поклонного креста. Привезут камни с собой и многочисленные приглашенные гости.