В пятницу в пресс-службе губернатора Московской области сообщили, что новым мэром Балашихи стал исполняющий обязанности главы города, член партии "Единая Россия" Юрий Максимов.

В пресс-службе рассказали, что "новым главой Балашихи стал Юрий Максимов. Его поддержал совет муниципальных депутатов, в который входят представители партий КПРФ и "Единая Россия".

Кроме того, ранее кандидатуру Юрия Максимова поддержал губернатор Московской области Сергей Шойгу.

Напомним, бывший мэр Балашихи Владимир Самоделов ушел в отставку по собственному желанию в середине августа.