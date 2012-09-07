Новым мэром Балашихи стал исполняющий обязанности главы города
7 сентября 2012, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу в пресс-службе губернатора Московской области сообщили, что новым мэром Балашихи стал исполняющий обязанности главы города, член партии "Единая Россия" Юрий Максимов.
В пресс-службе рассказали, что "новым главой Балашихи стал Юрий Максимов. Его поддержал совет муниципальных депутатов, в который входят представители партий КПРФ и "Единая Россия".
Кроме того, ранее кандидатуру Юрия Максимова поддержал губернатор Московской области Сергей Шойгу.
Напомним, бывший мэр Балашихи Владимир Самоделов ушел в отставку по собственному желанию в середине августа.