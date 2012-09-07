В Крымске, пострадавшем от наводнения, возбуждено 5 уголовных дел

В Генеральной прокуратуре России в пятницу сообщили, что в городе Крымске Краснодарского края, пострадавшем от наводнения, по результатам проверки возбуждены пять уголовных дел о мошенничестве, хищении денег и имущества.

В Генпрокуратуре отметили, что прокуартура Краснодарского края приняла меры, направленные на пресечение преступных посягательств на денежные средства, выделенные как на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, так и на оказание государственной поддержки пострадавшим. "Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры, предотвращено неправомерное завладение бюджетными средствами на сумму более 1,1 млн рублей. По подобным фактам возбуждено три уголовных дела по покушениям на мошенничество в крупном размере", - сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время правоохранительными органами Крымска проводятся еще 10 доследственных проверок, сообщили в ведомстве.