Рогозин: в космической отрасли нет системных проблем

Вице-премьер Дмитрий Рогозин совершил рабочую поездку и Самарскую область и сделал вывод: никакого системного кризиса в российской космической отрасли нет.

По словам Рогозина, ответственного в правительстве за ОПК, "у нас ничего не валится". "У нас есть определенные проблемы на отдельных предприятиях и в отдельных узлах, но они не носят системного характера", - подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Рогозин пояснил, что основные трудности связаны с устаревшим технологическим оборудованием ряда предприятий, кадровой проблемой и вопросами дисциплины на производстве. Он заверил, что предпринимаются особые усилия, чтобы в кратчайшие сроки эти проблемы решить. По мнению вице-премьера, России нужна единая техническая политика без внутренней конкуренции среди предприятий, так как у российской космической отрасли достаточно конкурентов за рубежом.

В понедельник 10 сентября в правительстве пройдет совещание по вопросам создания системы контроля выпускаемой продукции космической отрасли. "АН"собщали, что после ряда неудач в космической отрасли в середине августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводил совещание по проблемным в отрасли.

За последние 1,5 года было семь аварийных пусков, потеряно 10 спутников. При этом с 2012 по 2015гг. в развитие космической отрасли планируется вложить 650 млрд. руб.

"АН" сообщали, что 6 августа в 23 ч. 31 мин. мск с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты космического назначения"Протон-М" с разгонным блоком (РБ) "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-МД2" и "Телком-3".

Однако 7 августа в ходе выведения на орбиту головной блок ( разгонный блог и два космических аппарата) не обнаружены на переходной орбите.