Генпрокуратура проверила и доказала - дороги в России остаются проблемой

Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку соблюдения законодательства при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Проверка проводилась с привлечением прокуроров всех субъектов. По данным МВД РФ, каждое пятое дорожно-транспортное происшествие на территории России происходит из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог.

Прокурорская проверка показала, что Росавтодор, органы государственной власти и местного самоуправления ненадлежащим образом исполняют обязанности по ремонту и содержанию автодорог, организации дорожного движения, возложенные на них федеральными законами «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и «О безопасности дорожного движения».

Длительное время владельцы дорог не реализуют предложения органов Госавтоинспекции, направленные на предупреждение ДТП на аварийно-опасных участках.

Только после прокурорского вмешательства ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Нижний Новгород - Уфа» устранены выбоины и колейность на участке автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» на территории Липецкой области.

В Тамбовской области прокуратурой в связи с выявленными дефектами дорожного покрытия в суд направлено исковое заявление о понуждении ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва-Волгоград» провести капитальный ремонт участка федеральной автомобильной дороги Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов».

До настоящего времени не реализованы разработанные еще в 2007 г. мероприятия по организации дорожного движения на проходящих через населенные пункты участках федеральной автодороги Р-297 «Амур» в Еврейской автономной области, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По результатам проведенных в 2012 г. проверок органами прокуратуры Российской Федерации выявлено более 40 тыс. нарушений, для устранения которых принесено 696 протестов, в суды направлено 7797 исковых заявлений, внесено 7234 представления, по результатам рассмотрения которых 1837 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 290 предостережений, возбуждено 975 дел об административных правонарушениях.