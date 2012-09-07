Мэрия Москвы и оппозиция вновь не договорились о проведении "Марша миллионов" в столице. Предложенный мэрией маршрут не понравился оппозиции, а оппозиция не хочет отказываться от предложенных мэрии своих маршрутов.

Руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщил в пятницу, что мэрия Москвы предложила оппозиции провести "Марш миллионов" 15 сентября от "Лужников" до Андреевского моста с митингом на Фрунзенской набережной, передает РИА Новости.

В свою очередь, организаторы оппозиционного "Марша миллионов" хотели провести шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить его митингом на Боровицкой площади. Такой маршрут был выбран не случайно: именно так 1 мая "отметили" трудовые профсоюзы и "Единая Россия". Один из организаторов "Марша миллионов" Сергей Удальцов был уверен, что московские власти не смогут сослаться на невозможность использования данного маршрута для проведения массовых демонстраций.

Сегодняшний ответ столичной мэрии состоялся после повторного обращения оппозиции к властям города на проведение своей акции. Напомним, что первый раз из мэрии пришел отказ, решение мотивировали тем, что у заявителя Сергея Давидиса два административных правонарушения в течение года.

В пятницу после объявленного решения столичной мэрии, данное решение прокомментировал Сергей Удальцов, он заявил: "Мы не согласны и будем добиваться, чтобы акция прошла в рамках Садового кольца. В понедельник со своими возражениями мы снова пойдем в мэрию".