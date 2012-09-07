В лаборатории Экспертно-криминалистического центра МВД взорвался вещдок

В пятницу в пресс-центре МВД пояснили, что взорвалось в лаборатории Экспертно-криминалистического центра МВД. По информации пресс-службы, в здании лаборатории сработал взрыватель, который был туда направлен для исследования.

При исследовании и последующем взрыве вещдока пострадал криминалист Денис Симонов, по сообщению СМИ, ему оторвало кисти рук, он получил ожоги и ранения. На данный момент Симонову уже сделана срочная операция. Из сотрудников лаборатории больше никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции проводят служебную проверку по факту несчастного случая и устанавливают причину взрыва. После чего материалы проверки будут переданы в следственные органы.