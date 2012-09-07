Слово «зарплата» у россиян зеленого цвета

Россияне ассоциируют слово «зарплата» с зеленым цветом. Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru провел серию опросов, посвященных цветовым ассоциациям, которые вызывают слова на тему работы и карьеры.

Оказалось, более половины опрошенных (51%) видят его зеленым, объясняя такое восприятие влиянием цвета американских долларов, купюр в 100 евро и российских банкнот достоинством в 1000 рублей. «Зеленый, как свет светофора»; «Цвет тысячных купюр и возможностей»; «Самая распространенная в России купюра в 100 евро – зеленая», - делятся особенностями цветовосприятия респонденты.

С красным цветом зарплата ассоциируется у 13% опрошенных. Неудивительно, ведь день выплаты честно заработанных средств многими воспринимается как «красный день календаря», к тому же, по мнению респондентов, «красный цвет привлекает деньги». Любопытно, что именно с этими цветами - красным и зеленым - чаще всего ассоциируется у наших сограждан и слово «работа».

Замыкает тройку наиболее подходящих слову «зарплата» цветов белый – его назвали 11% россиян. Однако этот цвет воспринимается не как цвет снега или символ чистоты, а как цвет… конверта или платежки. «С цветом ведомостей и прочих документов», - комментируют респонденты.

С желтым зарплата ассоциируется у 4% респондентов, по 2% опрошенных выбирают оранжевый, синий, золотой и серый. «Цвет свободы и чистоты – золотой»; «С оранжевым – напоминает пятитысячные купюры», - объясняют россияне.

По 1% голосов респондентов набрали черный и голубой цвет. Столько же опрошенных (1%) сообщили, что у них нет четких цветовых ассоциаций со словом «зарплата».

Еще 4% россиян выбрали другие варианты ответа: «Для меня это слово бесцветное, потому что зарплата маленькая»; «Дайте мне чемодан денег, и слово «зарплата» будет ассоциироваться у меня с любым цветом».