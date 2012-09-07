Собянин признал, что в Москве самая большая коррупция

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в Москве коррупция намного больше, чем в каком-либо другом городе России, он также рассказал, как с этим злом необходимо бороться. Об этом в пятницу сообщает журнал "Афиша".

В своем интервью изданию столичный мэр сказал, что "только правоохранительными методами можно с этим (коррупцией - ред.) бороться: заводить дела, сажать". Также в искоренении коррупции может помочь и ротация чиновников, хотя изменить образ чиновника в России в одночасье нельзя.

Он подчеркнул: "Нужно менять кадры, делать так, чтобы приходили молодые, современные люди, с современными взглядами, с новыми подходами. Тогда, может быть, будет меняться отношение к чиновникам. Ну и, как минимум, они должны соблюдать закон: не брать взяток, не хамить, не наезжать".

"Мы сегодня приняли решение, что главы районов не должны находиться на одном месте больше 7 лет. Должна быть ротация, человек не может все время сидеть на одном месте. И префекты меняются, медленно, но меняются", – сказал мэр.

По его словам, кроме этого, "нужно менять и условия работы бизнеса". "Я согласен: нужно создавать удобную для работы среду, а не заниматься раздачей слонов и пряников. Хотя бы создать равные условия, и это уже будет немало", - заявил Сергей Собянин.