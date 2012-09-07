Закон о любительской рыбалке появится через месяц

Закон о любительской рыбалке в России должен появиться через месяц. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу поднял эту тему в ходе совещания по развитию российского рыбохозяйственного комплекса.

Глава Росрыболовства Андрей Крайний рассказал, что на сегодняшний день закон о рыбалке прошел общественные слушания, после чего был внесен в правительство с разногласиями между Министерством экономического развития и Министерством спорта и туризма.

МЭР настаивало на том, что никаких участков не должно быть, а Минспорта настаивало на том, что спортивные соревнования рыболовов не должны ничем регламентироваться, в том числе и правилами рыболовства.

По словам Крайнего, сейчас остались разногласия с МЭР. Минсельхоз разослало доработанный вариант на пересогласование министерствам и ведомствам.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что эта тема резонансная и поручил в течение месяца подготовить окончательную версию по закону о рыбалке.

Напомним, поправки к закону уже вызвали у рыбаков-любителей в январе 2011 года волну возмущения и массовые протестные акции.