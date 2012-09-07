В Крыму лето четыре месяца

В Крыму лето длится не три, а четыре месяца. В сентябре - бархатный сезон. Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев рассказал: «Все курортологи, которые изучают лечебные особенности Крыма, говорят, что в Крыму есть четыре месяца лета, включая почти весь сентябрь».

«Сентябрь – это лучший месяц для отдыха на полуострове», - пояснил он.

По мнению министра курортов, благоприятная обстановка для отдыха в сентябре складывается благодаря нескольким факторам: во-первых, это мягкий, теплый климат, во-вторых, тихая и комфортная обстановка, благодаря меньшему количеству туристов, чем в летний период. Также немаловажно снижение стоимости отдыха и лечения в крымских санаториях и здравницах, сообщает «АН Крым».

«Средняя стоимость отдыха санатории с четырех разовым питанием, пятью медицинскими процедурами, включая ручной массаж, обойдется всего в 30 долларов за сутки», – рассказал Лиев.

Он также отметил, что практически до середины октября на территории полуострова функционируют многочисленные бассейны, SPA-центры, аквапарки и дельфинарии. Все эти факторы делают бархатный сезон Крыма более разнообразным и привлекательным.