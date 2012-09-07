В заповеднике опровергли информацию о гибели журавлей из-за полета Путина

В Окском заповеднике опровергли информацию о том, что после полета за дельтапланом под управлением Владимира Путина погиб журавль. После полета Путина с журавлями все птицы приземлились, никто не погиб.

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Окского государственного заповедника Татьяна Кашенцева.



Ранее в СМИ стала появляться информация о том, что при транспортировке и тренировочных полетах несколько птиц покалечились, а один самый активный журавленок из-за несоблюдения техники безопасности погиб, попав в винт дельтаплана.

"Конечно, случаются несчастья и с птицами, и с мухами, и с людьми. Но в данном случае все прошло нормально, ничего такого не произошло", - сказала Кашенцева, сообщает «Эхо Москвы».





Ранее "АН" сообщали, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков удивлен реакцией интернет-сообщества на участие главы государства в эксперименте по спасению журавлей.