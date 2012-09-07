Путин поздравил Почту России с десятилетним юбилеем

«Почте России» исполнилось 10 лет, коллектив почтовиков поздравил Президент РФ Владимир Путин, сообщил "Аргументам недели" представитель пресс-службы организации.

Только в московском филиале «Почты России» работает около 15 тысяч сотрудников, это операторы связи, почтальоны, сортировщики, водители и другие сотрудники.

Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 10-летием создания предприятия «Почта России».

За прошедшие годы ваша компания накопила серьёзный опыт, завоевала высокий авторитет и доверие граждан. Отмечу, что вам есть чем гордиться, ведь история почтовой связи в России насчитывает не одно столетие, а её сотрудников всегда отличали высокие профессиональные качества, компетентность и ответственность, преданность интересам дела. Но и сегодня, в век стремительного развития информационных и коммуникационных технологий, почта остаётся самым доступным средством общения, обеспечивает нормальную работу предприятий и учреждений, а главное – объединяет людей независимо от того, где они находятся.

Уверен, что, опираясь на глубокие знания и замечательные традиции многих поколений своих предшественников, коллектив «Почты России» и впредь будет плодотворно трудиться, уделять приоритетное внимание модернизации инфраструктуры своего предприятия, повышению качества и расширению спектра предоставляемых услуг. Важно не сбавлять набранные темпы.

Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго.