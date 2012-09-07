Бородинское сражение произошло ровно 200 лет тому назад (ФОТО, ВИДЕО)

Ровно 200 лет исполняется сегодня со дня главного сражения войны 1812-го года — Бородинской битвы. Официально эту дату уже отметили: в прошлое воскресенье на Бородинском поле прошла реконструкция битвы.

Удивительно, что за все эти годы историки так и не ответили на вопрос, кто же выиграл битву, которая считается одним из самых кровопролитных однодневных сражений за всю историю человечества.



Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, сколько же человек полегло тогда на Бородинском поле. Русские военные историки говорят о 60 тысячах убитых с обеих сторон, некоторые дивизии тогда потеряли до 80 процентов своего состава. Хоронили людей уже после окончания войны прямо на поле. Так что Бородинское поле с его многочисленными памятниками, по большей части установленными в 1912г., является еще и огромной братской могилой для тысяч солдат.



Хоть сражение и называется Бородинским, бои шли на большой территории, охватывающей сразу несколько деревень. В реконструкции, которую ежегодно устраивают в первое воскресенье сентября, разыгрывается лишь один эпизод - защита батареи Раевского.









Что касается того, кто выиграл эту битву, то, по воспоминаниям одного из наполеоновских генералов, Бонапарт не раз говорил, что французы показали себя достойными победы, а русские — заслужили право называться непобедимыми.