Авиакомпания Lufthansa изменила планы 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек поменяли свои планы из-за забастовки в Германии бортпроводников авиакомпании Lufthansa. По словам представителя крупнейшей немецкой авикомпании, забастовка коснулась более 100 тысяч человек, примерно от 55 до 60 тысяч пассажиров смогли предупредить по SMS и предложить им альтернативы.

Отменены рейсы в Россию. В российских аэропортах скопления пассажиров не наблюдается.

В среднем Lufthansa перевозит в день 170 тысяч пассажиров. Авиакомпании сегодня пришлось отменить примерно половину запланированных на пятницу рейсов - тысячу из 1,8 тысячи.

Руководитель независимой профсоюзной организации Ufo Николай Баублис, в свою очередь, заявил, что между представителями работодателя и профсоюза состоялось первое с начала забастовок общение, сообщает РИА Новости.

Бортпроводники авиакомпании бастуют с 31 августа, они требуют повышения заработной платы на 5%. Участников забастовок организует независимый профсоюз Ufo, речь идет о зарплате 19 тысяч сотрудников.

Lufthansa на фоне мирового долгового кризиса собирается сократить инвестиции и уволить 3,5 тысячи сотрудников. В течение трех лет концерн планирует сэкономить 1,5 миллиарда евро.