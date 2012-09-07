Американского астронавта Нила Армстронга похоронят в море

Астронавта Нила Армстронга - человека, первого ступившего на Луну, - похоронят в море. Похороны Нила Армстронга пройдут в соответствии с традициями американских ВМС, где он служил летчиком-испытателем с 1949-го по 1952 год.

Панихида по астронавту пройдет 13 сентября в Национальном соборе Вашингтона. Представитель семьи Нила Армстронга Рик Миллер не уточнил, когда и где пройдет церемония. Нил Армстронг скончался 25 августа в возрасте 82-х лет из-за осложнений после операции на сердце.

В июле 1969 года американский астронавт Нил Армстронг стал участником исторического полета корабля Appolo-11, который впервые доставил людей на Луну (Армстронг – командир, экипаж – Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз). 21 июля 1969 года он первым ступил на поверхность Луны и произнес: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».