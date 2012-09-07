Исаев против семейственности: проект размещен на сайте ЕР

Проект председателя думского комитета по соцполитике Андрея Исаева против семейственности в обеих палатах парламента размещен на сайте партии "Единая Россия". С его инициативой согласны не все.



"Членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы не может быть гражданин Российской Федерации в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с другим членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы", - говорится в документе.

Согласно законопроекту, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ, находящиеся в близком родстве или свойстве слагают свои полномочия в тридцатидневный срок на основании заявления.

Если законопроект Исаева будет принят в том виде, в котором он размещен на сайте ЕР, такие правила начнут действовать в России с 1 января 2013 года.



Не все парламентарии и эксперты согласны с инициативой Исаева. Так, глава фракции ЕР вице-спикер Андрей Воробьев (сын сенатора Юрия Воробьева) считает, что семейные связи среди парламентариев не наносят вред законотворчеству: по его мнению, соподчиненности родственников не должно быть лишь в исполнительных органах власти.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что в стране сейчас есть много более актуальных проблем, нежели искоренение семейственности в органах власти, сообщает РИА Новости.



Неоднозначно оценивают перспективы законопроекта политологи: одни полагают, что вполне адекватной мерой могло бы стать возвращение выборов в Думу по одномандатным округам, другие указывают на то, что предложенный закон имеет смысл только в рамках действующей пропорциональной системы.









