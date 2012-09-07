Командира пилотажной группы «Стрижи» все-таки уволят с военной службы
7 сентября 2012, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Командира пилотажной группы «Стрижи» подполковника Валерия Морозова представили к увольнению с военной службы. Подполковник Валерий Морозов будет уволен с военной службы на основании выводов аттестационной комиссии, заседание которой прошло 3 сентября, передает радиостанция Вести-ФМ.
Подполковника Валерия Морозова по-прежнему подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.
«АН» сообщали, что 27 августа Валерий Морозов был задержан по подозрению в получении взятки в 31 тысячу рублей от своего подчиненного за предоставление свободного графика работы.
Сослуживцы командира «Стрижей» обращались к президенту России Владимиру Путину защитить Морозова от необоснованных обвинений в получении взятки в открытом письме.