Командира пилотажной группы «Стрижи» все-таки уволят с военной службы

Командира пилотажной группы «Стрижи» подполковника Валерия Морозова представили к увольнению с военной службы. Подполковник Валерий Морозов будет уволен с военной службы на основании выводов аттестационной комиссии, заседание которой прошло 3 сентября, передает радиостанция Вести-ФМ.

Подполковника Валерия Морозова по-прежнему подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

«АН» сообщали, что 27 августа Валерий Морозов был задержан по подозрению в получении взятки в 31 тысячу рублей от своего подчиненного за предоставление свободного графика работы.

Сослуживцы командира «Стрижей» обращались к президенту России Владимиру Путину защитить Морозова от необоснованных обвинений в получении взятки в открытом письме.