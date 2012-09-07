«Зенит» продал Бухарова и арендовал Янбаева

Как сообщают источники, близкие к руководству петербургского клуба, завтра днем болельщиков ждут очередные трансферные новости из стана сине-бело-голубых.

«Зенит» расстался с форвардом Александром Бухаровым, продав его в «Рубин» за пять миллионов евро. Отметим, что именно из казанского клуба Александр перебрался в 2010 году в Петербург. Но в «Зените» он так и не заиграл. В условиях жесткой конкуренции форвардов, особенно при успешной игре Александра Кержакова, Бухаров чаще всего оставался в запасе. А когда выходил на поле не показывал такого уровня голевого чутья, который прославил его в «Рубине». Но «Зенит» не только расстался с игроком, но и взял в аренду молодого перспективного футболиста – Рената Янбаева из «Локомотива».