Мэр Сергей Собянин готов ездить по Москве на метро

Мэр Сергей Собянин заявил о готовности совершать поездки по Москве на метро. По данным столичного градоначальника, 75% москвичей ездят на работу и с работы на общественном транспорте.

Такие цифры Собянин привел в интервью журналу «Афиша». «Но когда за день мне нужно побывать в нескольких районах, то пересесть полностью на общественный транспорт значило бы потерять время», — отметил он. Собянин считает такой шаг со своей стороны популизмом.

Мэр Москвы напомнил, что общественный транспорт является приоритетом для столичных властей.

По словам Собянина, проект по строительству метро — самый большой во всем мире, за исключением Китая. Мэр также уточнил, что московский метрополитен — один из самых перегруженных в мире, за исключением токийского.

Московский метрополитен — это третья по интенсивности использования система метро в мире после метро Токио и Сеула.

Первая линия метро в Москве открылась 15 мая 1935 года и шла от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры», с ответвлением на «Смоленскую». Метрополитен первоначально носил имя Л. М. Кагановича. С 1955 года метрополитен носит имя В. И. Ленина.

Система состоит из 12 линий (включая линию лёгкого метро) общей протяжённостью 308,7 км (в двухпутном исчислении). В московском метро 186 станций (на конец августа 2012 года), 44 из которых признаны объектами культурного наследия. До 2020 года по планам правительства Москвы будут построены ещё 66 станций, а протяжённость подземки возрастёт на 142 км.